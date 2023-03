Halle Berry pokazała córkę! Nahla ma już 15 lat. Aktorka od lat jest skonfliktowana z ojcem nastolatki (ZDJĘCIA)

.A. 53 min. temu zgłoś do moderacji 34 6 Odpowiedz

Przykre bardzo te komentarze odnośnie jej córki. Można by pomyśleć, że w tym całym posiadaniu dzieci kobietom zależy najbardziej na ładnej żywej lalce do ubierania i strojenia. Małe to ładne, słodkie, kochane. Ale już nastolatka, która przeżywa ciężki okres dorastania to nie. Ciekawe, ile z kobiet zdecydowałoby się na dziecko, gdyby zamiast małego dziecka od razu pojawiała się taka 15 letnia dziewczyna. Sądzę, że bardzo mało. Macierzyństwo to duży egoizm, wbrew pozorom.