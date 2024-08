59-letnia Aneta Kręglicka chwali się UMIĘŚNIONYM ciałem. Takiej figury mogłaby pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka (FOTO)

Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss Polonia w 1989 roku, a kilka miesięcy później została okrzyknięta najpiękniejszą kobietą świata na gali Miss World w Hongkongu. Otworzyło jej to furtkę do wielkiej kariery , która nieprzerwanie trwa do dziś. Kręglicka założyła fundację, która promuje zdrowy tryb życia, oraz otworzyła agencję PR. Jest także niezwykle aktywną użytkowniczką Instagrama, gdzie dzieli się swoim życiem prywatnym. Jej profil śledzi ponad 116 tys. osób.

Wbrew temu, co może myślą niektórzy, stosuję wyłącznie naturalne zabiegi. Moim ulubionym zabiegiem od lat jest mezoterapia i rzeczywiście stosuję ją co trzy miesiące. Mniej więcej wtedy, gdy mam czas. Czasami dwa razy do roku zdarza mi się skorzystać z laserów. A tak to naprawdę pielęgnacja i masaże. Sama masuję sobie ciało i twarz. To są naprawdę moje codzienne zabiegi - powiedziała w rozmowie z "Faktem".