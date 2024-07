59-letnia Aneta Kręglicka zachwyca młodzieńczą aparycją na fotkach BEZ MAKIJAŻU (ZDJĘCIA)

Bardzo lubię fotografować i oglądać portrety i to na moim profilu łatwo dostrzec - napisała. Wiem, że niektórych może to nudzi, ale mnie twarz interesuje zdecydowanie bardziej niż najlepsza stylizacja. A szczególnie ciekawi obserwowanie ludzkich emocji i energii. I to właśnie w twarzy można je najlepiej uchwycić, na niej dłużej zatrzymać uwagę i zastanowić się, co bohaterka/ bohater myśleli, bądź czuli w tej konkretnie złapanej chwili. Dla mnie to wydaję się bardzo frapujące. A dzisiaj u mnie moment, w którym autentycznie cieszy mnie zwyczajność, bo przecież prawdziwe życie jest w zwyczajności.