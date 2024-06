Aneta Kręglicka pęka z dumy. Jej syn ukończył prestiżową uczelnię we Francji. "Wysiłek CAŁEJ RODZINY" (FOTO)

Gratulacje 19 min. temu zgłoś do moderacji 49 0 Odpowiedz

Jest co gratulować rodzicom i synowi-absolwentowi. Jest to powód do wielkiej radości i satysfakcji. Niech wykształcony młody człowiek idzie w świat i zdobytym zawodem przyczyni się do polepszenia bytu ziemskiego ludzkości.