59-letnia Aneta Kręglicka czaruje na nowych zdjęciach. Zdradziła sekret swojej formy i pokazała jadłospis: "Nie stosuję ścisłych diet"

Aneta Kręglicka przedstawiła autorskie metody na piękne ciało

Często pytacie mnie, jak utrzymuję formę i co jadam. Ostatnio było o sporcie, więc dzisiaj podaję moje tipy na posiłki. Nigdy się nie odchudzam i nie stosuję ścisłych diet. Jem regularnie to, co mi służy i po czym czuję się naprawdę dobrze. Potwierdzają to moje badania, także te na tolerancję pokarmową. Generalnie, co do zasady, unikam węglowodanów, pieczywa, makaronów, cukru i mięsa, ale nie podchodzę do tego bardzo restrykcyjnie, co oznacza, że zdarzają się odstępstwa od tej zasady - zapewniła swoich fanów na Instagramie.