59-letnia Aneta Kręglicka podzieliła się refleksjami o dojrzałości w intymnym wpisie. "Żyłam w ciągłym stresie"

"eksperci " będą wmawiać nam że wojna na bliskim wschodzie to nasza wojna . Nie wierzcie w przekaz medialny na pierwszych stronach to oszustwo. Tak samo jak wmawiali wam "eksperci" od zarazy różne brednie tresowanie załóż maskę zdejmij maskę idź do lasu nie idź do lasu idź na cmentarz nie idź na cmentarz. Zaszczep się siedź domu.nie odwiedzaj babci na wigilię w grudniu . W lutym miało być milion naraz w szpitalach ale Putin ruszył i wajcha medialna przestawiona wirus znikł i 5 milionów niezaszczepionych pod swój dach. Nie dajcie się oszukiwać!! Jesteś homo sapiens to myśl!!!!