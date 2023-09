60-letnia Ewa Skibińska pozuje w bikini i... GIPSIE! Zachwyca formą? (FOTO)

Nice7 1 godz. temu zgłoś do moderacji 113 10 Odpowiedz

Serio nie rozumiem tego. Jak można pozować w staniku i majtkach przed całą Polską, wszystkimi. Czy to nie intymność, którą zostawia się jednej osobie bądź sytuacji plażowej? O co kaman z tym wiecznym obnażanie się? Czy to forma chwalenia się ciałem, jakiś ekshibicjonizm? Czy to ma być frywolne, kontrowersyjne, czy kij wie jakie? Nudzi mnie już to wieczne "szokowanie" i pokazywanie wszystkiego. Dla odmiany wolałabym kogoś zakrytego, kto ma coś fajnego, mądrego, zabawnego do powiedzenia.