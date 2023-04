Ewa Skibińska przez lata walczyła z uzależnieniem od alkoholu. Dziś wspomina: "Nawet o poranku znalazła się małpka w torebce"

Ewa Skibińska o uzależnieniu od alkoholu

Przestałam pić dziesięć lat temu . A piłam od zawsze , choć najgorszych było ostatnich osiem lat, czyli, jakkolwiek by patrzeć, od początku dyrekcji Krzysztofa w teatrze we Wrocławiu .

Aktorka bardzo przejmowała się nową rolą partnera i traktowała ją jak wspólne dzieło. Po części brała odpowiedzialność za to, co działo się w teatrze, bo chciała, by nowy dyrektor zbudował tam coś wspaniałego. Skibińska przyznaje, że pewne siły wyższe nie chciały tam Krzysztofa, przez co oboje odczuwali silny stres i presję.