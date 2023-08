60-letnia Ewa Skibińska pozuje w bikini. Imponująca forma? (FOTO)

aaa 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Jak ona akceptuje siebie jak jest cala zmieniona. Jak czlowiek ktory akceptuje siebie i się sobie podoba to po co te poprawki albo narcyzm albo kompleksy i to w czasie 50 -60 plus Ona zmienila co mogla zęby, nos, usta botoks bo to widać na czole (w glębi lasu tragedia) a teraz tez zmajstrowana przy twarzy... Mnie się jej twarz nie podoba figurę ma owszem niezlą i to by bylo na tyle.