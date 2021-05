61-letnia Beata Kozidrak odsłania nogi w fantazyjnej stylizacji, promując autobiografię w śniadaniówce. Dojrzewa jak wino? (ZDJĘCIA)

Beata Kozidrak,* jak nikt inny na polskiej scenie muzycznej, zasłużyła sobie na miano prawdziwej ikony. Gwiazda funkcjonuje w branży już od czterech dekad, a jej występy niezmiennie przyciągają tłumy oddanych fanów. Ze względu na pandemię koronawirusa piosenkarka zmuszona została zrobić sobie wolne od występów, jednak w tym czasie nie próżnowała i w pocie czoła przygotowywała swoją pierwszą w karierze autobiografię. W książce_ Beata. Gorąca Krew_ artystka ujawniła kulisy swojego barwnego życia, nie pomijając kilku *wyjątkowo pikantnych szczegółów.

Debiutowi "dzieła" towarzyszyła premiera nowej piosenki Beaty o intrygującym tytule Gambit. W ramach promocji swojej twórczości celebrytka wybrała się w niedzielę do studia Dzień Dobry TVN, gdzie próbowała zachęcić widzów do zakupu autobiografii.

_**To jest opowieść kobiety, wcześniej dziewczynki, która się absolutnie nie zgadzała ze swoim wizerunkiem, ze swoimi piegami, z kompleksami, która długo dochodziła do tego, żeby pracować nad sobą. No i przede wszystkim - najpierw balet, później muzyka**_ - mówiła wokalistka.