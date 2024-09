Philippine Leroy-Beaulieu na Tygodniu Mody w Paryżu

Babka ma super figurę, ostatnio jest na okładkach wielu renomowanych europejskich pism i nikogo to nie gorszy, a raczej bywa skąpo ubrana. Ja bym się nie odważyła, ale popieram, nie potępiam, bo to jej sprawa. I dajcie już spokój z tym wytykaniem kobietom wieku, bo to naprawdę nie wypada w przeciwieństwie do odrobiny luzu , niezależnie od rzeczonego wieku.