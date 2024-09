Polski akcent w serialu "Emily w Paryżu". Wspomniano o Krakowie! "To moje ulubione miasto w Europie". Miło?

Ta scena świadczy raczej odwrotnie - reakcja typowej Francuzki, to ta „kto lata do Krakowa?”, a Luc, który mówi, że je lubi jest w serialu pokazuwany jako trochę dziwny gość. To tak jakby u nas w serialu ktoś powiedział, że jedzie na wschód Kazachstanu i większość zareagowałaby dziwną miną, a jeden gość powiedizalby, że tam jeździ, bo miał tam babcie. Nie ma się czym jarać, to była ironia.