62-latka wierzy, że jest pół człowiekiem, pół SMOKIEM. Na operacje plastyczne wydała już ponad 300 tysięcy złotych (FOTO)

niedzwiedzica 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

choroby psychiczne w rozny sposób dają o sobie znać i w róznym wieku. kazdy z nas miał mame ,która nas urodziła czy to w szpitalu czy to w domu czy na polu. Ale urodziła, jako człowieka no bo nie zwierzę czy soka czy ptaka. To oczywiste, ale jak ktos uwaza nagle w wieku ok 40 lat i dalej ze jednak jest smokiem to co ma sądzić o tym jego rodzina,jej dzieci, matka ,wujkowie? No baba zwariowała,uwaza sie za smoka,moze uwazac sie nawet za dinozaura ale trzeba bacznie ta osobe obserwowac by sobie krzywdy czy innym nie zrobiła i koniecznie zabrac jej pieniądze. Ona wymaga opieki wsparcia i pomocy ,kto nia sie zajmuje? skąd ma dochód? czy ja mając pieniędze moge sie robic na misia usztka i powiedziec ze jestem niedzwiedziem? co wtedy powie moja mama ze urodziła niedzwiedzia? tyle w temacie.