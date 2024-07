66-letni Dolph Lundgren i jego MŁODSZA O 39 LAT żona mkną ulicami Beverly Hills do restauracji z owocami morza (ZDJĘCIA)

kaka 30 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

Ładna i ma super zgrabne nogi. Podoba mi się, kobiecie hetero. Ale chciałabym zobaczyć, jak ona i on idą, trzymając się za ręce. Chociaż to nie moja sprawa. Skoro jednak pisze się o ich związku, to chciałabym zobaczyć oznaki tego związku. Bo na razie to widać dwie osoby chodzące obok siebie lub za sobą.