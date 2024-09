Sharon Stone prezentuje obłędną figurę

Nie ma się czym chwalić. No trzeba jakoś żyć po prostu, albowiem życie to najwyższa wartość. Chyba najciekawszą rzeczą w tym ziemskim życiu jest porostu doświadczanie tej fizyczności, natury, przyrody. Czy my o tym przypadkiem nie zapominamy? Czytamy o jakiś pudelkoplotkach celebryckich, która tam sobie co i za ile kupiła, gdy tym czasem umyka nam to co najcenniejsze - Cud Istnienia. Idźmy do lasu, nad rzekę, przytulmy się do drzewa, podziwiajmy rośliny, zwierzęta, góry, widoki.