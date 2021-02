71-letnia (!) Vera Wang wylewa siódme poty na prywatnej siłowni (ZDJĘCIA)

Gosc 38 12 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Sorkkkki to jest zdjecie nastolatki... jej ramiona wyraznie to pokazuja... nigdy kobieta ponad 70 nie bedzie miec takiego ciala..come on... to jest 20.... nawet zadne operacje plastyczne nie zapewmia tego ciala...