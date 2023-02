76-letnia Cher mknie na imprezę z młodszym o 40 lat chłopakiem (ZDJĘCIA)

Cher ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. W latach 70. była żoną muzyka i polityka Sonny'ego Bono, a potem Gregga Allmana, założyciela zespołu The Allmann Brothers. Nie zdecydowała się w myśl powiedzenia "do trzech razy sztuka" po raz kolejny ślubować miłość i wierność. Zamiast tego rzuciła się w wir bardziej i mniej poważnych romansów.

Długa lista kochanków Cher

Na liście jej partnerów figurują takie nazwiska jak między innymi Tom Cruise, Val Kilmer, Eric Clapton, Gene Simmons, Warren Beatty, Ron Duguay (hokeista New York Rangers), Eric Stoltz, Josh Done (menadżer gwiazd), Rob Camilletti czy Ron Zimmerman.

Jeśli nie randkowałabym z młodszymi mężczyznami, to nie randkowałabym w ogóle. Starsi faceci na mnie nie lecą. Wiadomo, w teorii wygląda to dziwnie, ale w rzeczywistości świetnie się z nim dogaduję. Jest bajeczny, a nie mam w zwyczaju obsypywać mężczyzn komplementami, na które sobie nie zasłużyli. Jest bardzo czuły, bardzo mądry, utalentowany i do tego zabawny. Do tego uważam, że jest całkiem przystojny - mówiła piosenkarka w talk-show Kelly Clarkson.