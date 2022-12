Cher ZARĘCZYŁA SIĘ z młodszym o 40 lat partnerem?! Fani już otwierają szampana: "Do trzech razy sztuka!" (FOTO)

lole 24 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A Ja sama 26 lat mieszkam z 2 letnim synkiem na wsi. Wszystko drogo. Nie mam już rodziców,wsparcia. Nie wiem co robić. Z pracą ciężko, by dostosować. Na miłość nie mam co czekać. Sprzedałabym pole, ale ludzie będą gadać że wyprzedaje, a czasem nie mam co jeść. Myśłałam że poznalam faceta, a on nas olał po 10 miesiącach.