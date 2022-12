76-letnia Cher tłumaczy, dlaczego jej chłopak jest od niej młodszy o 40 lat: "STARSI NA MNIE NIE LECĄ"

Mając 76 lat, Cher jest w tym dogodnym momencie życia, że niewiele robi sobie z wyroków opinii publicznej. Naturalnie media wciąż były dość zaskoczone informacją, że gwiazda zaczęła spotykać się z młodszym o cztery dekady Aleksandrem Edwardsem , nie wygląda jednak na to, aby negatywna reakcja prasy miała stanąć na przeszkodzie rozwijającemu się uczuciu dwojga zakochanych.

Wiadomo, w teorii wygląda to dziwnie, ale w rzeczywistości świetnie się z nim dogaduję. Jest bajeczny, a nie mam w zwyczaju obsypywać mężczyzn komplementami, na które sobie nie zasłużyli. Jest bardzo czuły, bardzo mądry, utalentowany i do tego zabawny. Do tego uważam, że jest całkiem przystojny - rozpływała się gwiazda.