76-letnia (!) i SUPERSZCZUPŁA Cher zniewala w mini. Romans z kochankiem młodszym o 40 lat dodaje jej wigoru? (ZDJĘCIA)

Jedynie czego jej mogę zazdroscic to tego,ze ma tyle lat i ma odwagę ubrac krótka spodniczkę..Ja jestem 10 lat od nie młodsza (choc jak mówią obcy wygladam na 53) figurę mam bardzo podoną do Cher szczupła,wysoka ,długie zgrabne nogi to jednak nie mam odwagi ubrac tak krótkiej spodnicy.. Jedynie przed kolana sukienki,spodenki trochę krótsze.. W naszym kraju pomimo 21 wieku nadal ludzie oceniaja innych przez wygląd.dla większosci mlodszych juz 40+ to starsze panie,którym pewnych rzeczy ubierac nie wypada ,a co dopiero miec młodszego partnera to całkiem zgroza..Ludzie lubia zajmowac się życiem innych wchodzic im do łozka z buciorami zamiast zajac sie swoim zyciem..naprawdę mamy jedno zycie i niech kazdy przezyje je tak jak uważa skoro jest sie szczęsliwym w swoim zciu to innym nic do tego