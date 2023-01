Cher chwali się DIAMENTOWYM PIERŚCIONKIEM na randce z młodszym o 40 lat ukochanym (ZDJĘCIA)

abc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Babka się dobrze trzyma nawet po tych operacjach, ale nie powinna się nigdy brać slubu bo gość, cwaniaczek czuję pismo nosem że niewiele lat i ona odejdzie a on przejmie jej mąjątek albo polowę i będzie ustawiony do konca jako mąż. Jak ją kocha to co za rożnica papierek - gosciowi ewidentnie chodzi o dostep do większej kasy.