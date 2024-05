82-letnia Agnieszka Fitkau-Perepeczko wywija na urodzinowej imprezie, dzierżąc w dłoni złoty trunek (WIDEO)

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest jedną z tych gwiazd, które lubią czasem wywołać sporo zamieszania w sieci. Jakiś czas temu aktorka publicznie ubolewała nad podwyżką cen alkoholu, ponieważ przez to "dzieci nie będzie stać już na wesołe drinkowanie, bo drogo". Choć wpis zniknął z sieci, to niesmak pozostał. Aktorka nie zamierza jednak rezygnować ze swojej aktywności w internetowej przestrzeni.

Może trudno w to uwierzyć, ale w poniedziałek 6 maja Agnieszka Fitkau-Perepeczko hucznie świętowała swoje 82. urodziny . Wdowa po Marku Perepeczce pochwaliła się mediach nagraniem z urodzinowej balangi.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko urządziła urodzinową imprezę

Birthday Jubilat skończył 82... To jak dinozaur... A co wyrabia na swojej ukochanej werandzie? Pozdrawiam Was [pisownia oryg. - przyp. red.]. – napisała pod filmikiem.