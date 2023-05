85-letni Krzysztof Baranowski rusza w samotny rejs dookoła świata. Wspomniał o żonie: "Sytuacja Bogusi jest DRAMATYCZNA"

Ktoś 25 min. temu zgłoś do moderacji 9 24 Odpowiedz

Opłynął już świat dwa razy - nie ma nic nowego do zdobywania. Zostawia żonę jak mebel, nie zważając na niebezpieczeństwa i na to, że ma chorą osobę na utrzymaniu. Nie, świat chorych na Alzheimera nie jest błogi i spokojny. Przyjedzie, jeśli się jej pogorszy, a co jeśli miałaby jeszcze jakiś w miarę przytomny dzień? Takie momenty się zdarzają nawet u ciężko chorych. Samotny rejs jest ważniejszy od potencjalnego przeżycia chociaż jeszcze jednego dnia z osobą, którą podobno kocha? Ludzie chorzy na choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne to ciągle ludzie, a nie przedmioty. Jak jest zmęczony, to niech sobie popływa przez miesiąc na urlopie. Jego żona takiego nie będzie miała. "W zdrowiu i w chorobie i że cię nie opuszczę...", chyba że jest się facetem. Sorry, ale nie będę płakać, jeśli coś mu się stanie. Obrzydliwy egoizm.