Krzysztof Baranowski ujawnia, w jakim stanie jest Bogumiła Wander: "Nie za bardzo można ją zrozumieć. Choroba się ZATRZYMAŁA"

Choroba jest okropna . Jeszcze okropniejsi są lekarze. Wiem co piszę , bo doświadczyłam ich tzw. "OPIEKI" w stosunku do chorego męża. W naszym przypadku został spisany na straty już na pierwszej wizycie , a potem było tylko gorzej . Wyobrażcie sobie państwo siebie w sytuacji , gdy jesteście jeszcze w całkiem dobrej kondycji fizycznej i umysłowej ,a lekarz nawet nie zwraca się do was tylko do osoby towarzyszącej w sposób : pani zacznie załatwiać ubezwłasnowolnienie dla męża , bo potem będzie na łapu capu ... . Na pytanie w jakiej kolejności zażywać przepisane leki , słyszą państwo : a co za różnica i tak niewiele pomogą ...... . Pytanie o możliwość wzięcia udziału w testowaniu nowych leków kończy się stwierdzeniem : wierzy pani w to , że pomoże ..... . I tak dalej . I wszystko prywatnie , za duże pieniądze . Przez 6 lat. Gdy już nadchodził naprawdę schyłek i nie dawaliśmy rady w opiece usłyszeliśmy w prywatnym , niby dobrym domu opieki ( opłata prawie 7 tysięcy zł miesięcznie ) , że pacjent jest zbyt kłopotliwy , bo krzyczy w nocy i często w dzień a oni nie mają ludzi do pilnowania TAKICH ....... . I że jak już będzie mniej kłopotliwy , czyli rozumiem , że w agonii to możemy zwrócić się do nich ponownie ..... . Od dwóch miesięcy mąż nie żyje , i wiem , że dla wszystkich nas i przede wszystkim dla niego to lepiej . Rodzina niewiele może jeśli ma się pecha i choroba jest nie tylko takim "gołym" alzheimerem , ale pomieszaniem chyba pięciu nawarstwiających się uszkodzeń mózgu , a tak naprawdę nikogo to nie obchodzi i nikt nawet nie próbuje zachować się po ludzku , skoro z punktu medycznego niewiele można zrobić . Najgorsze jest to , że w ciągu tych lat , w identyczny sposób działało sześciu lekarzy . Byli jak klony : obojętni , beznamiętni w słowach , traktujący pacjenta jak bezwolną kukłę i niezadowoleni z moich telefonów , gdy dzwoniłam , bo mąż był w takim stanie po nowych lekach , że nie wiedziałam co zrobić ........ W tym kraju mając pecha i łapiąc nieuleczalną chorobę lepiej od razu walnąć skutecznie głową w ścianę niż narażać bezbronnego najbliższego człowieka na taką poniewierkę i lekceważenie . Porażka systemu i porażka ludzi , którzy podobno poszli na medycynę , bo niesienie pomocy śniło im się po nocach od urodzenia .......