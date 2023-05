85-letnia Jane Fonda zachwyca w ciemnozielony komplecie (ZDJĘCIA)

Erwin 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No wow. Wygląda świetnie i z klasą! Super ubiór, siwe włosy, chyba tylko z jakąś płukanka, zachowane rysy twarzy (pomimo oczywiście stu ingerencji, zwłaszcza w szyję, która nie ma opcji tak wyglądać w tym wieku), figura zdrowa. W tym wieku!! To jest jakiś wzorzec estetyczny dla medycyny i chirurgii, a nie powszechne we wszystkich warstwach społecznych takie tragiczne deformacje bez umiaru, bez gustu zupełnie, przerażająco manekinowe