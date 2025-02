87-letnia Jane Fonda zachwyca na gali w Los Angeles

zgłoś do moderacji

I kolejny raz cała epopeja o wyglądzie... mnie ona kojarzy się niestety z tym, że lewicowi politycy wykorzystywali ja jako pożyteczna id****ę do poparcia swojej polityki - czy to wojny w Wietnamie, gdzie obrażała swoich rodaków, żołnierzy amerykańskich, czy protestach na schodach Kapitolu przeciwko aborcji. Typowa artystka, której sie wydaje, że może meblować życie innym, nie mając do tego najmniejszego mandatu i należytej wiedzy.