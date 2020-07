9-letnia Harper Beckham towarzyszy świeżo zaręczonemu Brooklynowi i jego ukochanej na luksusowych zakupach (ZDJĘCIA)

Jak możecie się domyślić, wysoki status społeczny zobowiązuję narzeczonych do tego, aby zorganizować zaślubiny na miarę Windsorów . Choć para spotyka się zaledwie od kilku miesięcy, Brooklyn i Nicola planują urządzić aż dwie ceremonie, co wyniesie ich (a raczej Davida i Victorię) aż 20 milionów złotych. Wiadomo już, że wśród gości imprezy oprócz największej śmietanki towarzyskiej Hollywood mają pojawić się również książę Harry i Meghan Markle .

Tymczasem celebrycka famila zdążyła wrócić już z upojnych wakacji we Włoszech i zaszyć się w wartej 6 milionów funtów posiadłości w Cotswolds pod Londynem. W czwartek przyszły pan młody i jego niedoszła małżonka zostali przyłapani przez paparazzi, gdy opuszczali luksusowe centrum handlowe, gdzie zaopatrywali się w ciuszki najbardziej elitarnych marek. W shoppingu zakochanym gołąbkom towarzyszyła 9-letnia Harper, która tego dnia miała na sobie elegancką stylizację składającą się z białej sukienki, kremowej kurtki i pasujących do całości sneakersów. Gdy "reprezentacja" Beckhamów zapozowała do zdjęć, Brooklyn, Nicola i Harper wsiedli do czekającego pod galerią land rovera i udali się do podmiejskiej rezydencji.