9-letnia Nati D. krytykuje rząd za ROK zdalnego nauczania, rapując: "Musicie to przetrawić, DEPCZECIE NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Opowiem Wam 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dziś mój kolega z pracy stwierdził, że, cytuję:”Jak się da dziecku wolność, to ono zginie.” Generalnie on uważa, że dzieciom trzeba organizować jak najwięcej zajęć dodatkowych, żeby nie miały czasu się nudzić. Kompletnie się z tym nie zgadzam, dzieci muszą mieć też czas dla siebie, swoje sprawy i trochę się ponudzić. Żal mi dzieciaków wożonych przez cały tydzień do wieczora na pływanie, angielski, wspinaczko, zajęcia z ceramiki, chiński, grę na fortepianie... Przecież to tylko dzieci.. Pokolenie współczesnych 30-40 latków mam wrażenie, że kompletnie się zatraciło w tresurze własnych dzieci i kompletnie zapomina o własnym hobby. Co o tym sądzicie? 🌺