"Wyczerpana" Kate Middleton żali się na opiekę nad dziećmi podczas lockdownu: "Musiałam robić to, w czym dotąd POMAGALI NAM INNI"

Wasze artykuły wołają o pomstę do nieba. Rozmawiała z innymi rodzicami i wymieniali się doświadczeniami, a nie "żaliła się". Poza tym chodziło o obowiązki, typu uczenie dzieci, itp. ponieważ normalnie odbywa się to w szkole i faktycznie robią to za większość ludzi "inni". Zważywszy na to, że tuż nad tym co teraz piszę jest wielki napis "STOP HEJT!" to może sami byście się do niego zastosowali. Ten artykuł jest tendencyjny i absolutnie przedstawia w złym świetle osobę, która nic złego nie zrobiło. O ile zdarzy Wam się wytknąć komuś hipokryzję i dzięki Wam za to, to w większości przypadków ostatnio sami jesteście niestety największymi hipokrytami :(