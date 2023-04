91-letni gwiazdor Eurowizji BIERZE ŚLUB! Jego 27 LAT MŁODSZA ukochana wspomina: "Nagle powiedział: 'Zróbmy to teraz!'"

Już niebawem będzie miała miejsce tegoroczna Eurowizja , a na scenie w Liverpoolu w polskich barwach wybrzmi "bejba" Blanki . W konkursie bierzemy udział już nie po raz pierwszy, a jego korzenie sięgają aż 1958 roku, gdy o zwycięstwo walczyła jeszcze zaledwie czternastka reprezentantów. Wśród nich był 91-letni dziś Freddy Quinn , który starał się o wygraną w barwach Niemiec z piosenką "So geht das jede Nacht".

Gwiazdor Eurowizji bierze ślub z 27 lat młodszą ukochaną. To była spontaniczna decyzja

Udział w pierwszej edycji Eurowizji był dla Freddy'ego trampoliną do kariery z prawdziwego zdarzenia, a największą popularnością cieszył się w rodzinnym kraju w latach 60. Przez lata jego wielką miłością była Lilli Blessmann , z którą był przez 52 lata, aż do jej śmierci w styczniu 2008 roku. Zaledwie kilkanaście miesięcy później piosenkarz wycofał się życia publicznego i bardzo rzadko udziela wywiadów. Zdarzają się jednak wyjątki.

W 2021 roku Quinn nieoczekiwanie ogłosił, że po odejściu żony w jego życiu zawitała nowa kobieta. Mowa o 27 lat młodszej Rosi , u której boku miał przeżywać drugą młodość. Na co dzień para mieszka w Hamburgu i najwyraźniej mają wobec siebie bardzo poważne plany. Jak donosi niemiecki "Bild", 91-letni wokalista chce niebawem ją poślubić , co miało być jego spontaniczną decyzją.

91-letni Freddy Quinn planuje ślub z partnerką. "Nagle powiedział: "Zróbmy to teraz!""

Wspomniane medium informuje, że zakochani są razem już od 10 lat, jednak teraz zapragnęli oficjalnie zostać małżeństwem. Na pytanie o to, czy za nimi romantyczne zaręczyny, Rosi nieoczekiwanie zaprzeczyła i tłumaczy, że to nie byłoby w stylu jej ukochanego. Faktem jest natomiast, że przygotowania do ślubu już trwają.