Oto najbardziej KONTROWERSYJNE momenty polskich preselekcji do Eurowizji: Popis Lidii Kopanii, dyskwalifikacja Skrzyneckiej... (ZDJĘCIA)

Malena 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Lidia Kopania to niesamowita artystka o wyjątkowym głosie posłuchajcie sobie „Sleep” przepiękny utwór Rok temu może nie było idealnie ale brawa za to że dotrwa do końca piosenki Ona bardzo dużo przeszła , życzę jej wszystkiego co najlepsze bo wiem co to znaczy strata najbliższych…