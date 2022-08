Tak dziś wygląda Kasia Żurawik, pierwsza reprezentantka Polski na Eurowizji Junior! Wystąpiła długo przed Roksaną Węgiel i Viki Gabor (ZDJĘCIA)

Jdjdjrj 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

No nieźle, a nie dalej jak przedwczoraj o niej myślałam i opdliłam sobie jej występ… Tak, ja wiem, że to (podobno) pisało dziecko, ale widzowie Eurowizji nie władający językiem polskim mieli szczęście, że ominęła ich warstwa tekstowa utworu… Nawet jak na konkurs piosenki dziecięcej to było za dziecinne… Wykonanie było trochę niedopracowane, problemy z dykcją, dziewczyna nie do końca radziła się sobie z dolnymi dźwiękami, ale miała potencjał i naprawdę ciekawą barwę głosu, szkoda.