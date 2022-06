Sara James wystąpiła w amerykańskim "Mam Talent"! 14-latka OCZAROWAŁA Simona Cowella (WIDEO)

Sara James zaistniała w świadomości Polaków jako zwyciężczyni czwartej edycji "The Voice of Poland". W ubiegłym roku utalentowana nastolatka wyruszyła natomiast na podbój serc zagranicznych słuchaczy, biorąc udział w dziecięcej Eurowizji. Choć wokalistka i jej utwór "Somebody" skradły serca widzów konkursu, ostatecznie zwycięstwo przypadło reprezentantce Armenii. Drugie miejsce Sary wywołało za to w mediach spore poruszenie.

Niedawno wyszło na jaw, że Sara James ma całkiem ambitne plany na zagraniczną karierę. 14-latka postanowiła bowiem zgłosić się do amerykańskiej wersji programu "Mam Talent" i tym samym skraść serca widzów z USA. Pod koniec maja wokalistka poinformowała fanów, że wzięła udział w castingu w Los Angeles. Nastolatka nie zdradziła co prawda, jak poszło jej na przesłuchaniu, zachęciła jednak obserwatorów do śledzenia mediów społecznościowych talent show i oglądania jej występu.

Odcinek "America's Got Talent" z udziałem Sary James zadebiutował na antenie NBC w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. Nagranie z występu Polki opublikowano natomiast na oficjalnym instagramowym profilu popularnego programu. Sara na scenie wykonała przebój Billie EIilish oraz Khalida "Lovely", a jej wokalne popisy wyraźnie zachwyciły jednego z jurorów Howiego Mandela, który przysłuchiwał się kolejnym taktom z rozmarzonym wzrokiem. Wkrótce okazało się, że Sara James oczarowała również pozostałych członków jury.

Tuż po zakończeniu występu 14-latki Sofia Vergara zaczęła bić jej brawa z wymalowanym na twarzy podziwem. Po chwili aktorka, podobnie jak wcześniej Howie Mandel oraz Heidi Klum, wstała natomiast z krzesła. Talent Sary bez wątpienia najbardziej ujął jednak Simona Cowella. Słynny łowca talentów odpowiedzialny m.in. za narodziny grupy One Direction postanowił bowiem nacisnąć złoty przycisk, tym samym zapewniając nastolatce awans do półfinału.

Sara, Sara, Sara. Przez lata słyszeliśmy wielu wokalistów, ale wow. Są takie momenty, kiedy... To nie było idealne, jednak masz w sobie blask prawdziwej gwiazdy (...). To musi być nieprawdopodobne uczucie występowanie przed amerykańską publicznością. Zgaduję, że marzyłaś, by tu wystąpić. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyjechałem do Ameryki, to było 20 lat temu i był to moment, którego nigdy nie zapomnę. I chcę być ty zapamiętała tę chwilę na zawsze - powiedział Cowell, po czym nacisnął złoty przycisk. Po chwili na sali rozległ się gromki aplauz.

Występ Sary James zdobył nasze serca oraz złoty przycisk Simona Cowella - czytamy na oficjalnym instagramowym profilu "America's Got Talent".

Sara była wyraźnie poruszona decyzją słynnego jurora, podobnie zresztą jak jej mama, która występ córki podziwiała zza kulis w obecności prowadzącego, Terry'ego Crewsa. Tuż po emisji odcinka "America's Got Talent" Sara opublikowała na InstaStories specjalny wpis, w którym nie kryła podekscytowania awansem do kolejnego etapu amerykańskiego talent show.

Guys, jest we mnie tyle radości, że aż trudno mi to opisać słowami! To piękne móc dzielić się z Wami tym szczęściem. Dziękuję Simon Cowell, dziękuję "America's Got Talent", całej produkcji za pomoc i wsparcie - jestem przeszczęśliwa! Złoty przycisk od Simona Cowella, nadal nie wierzę... - napisała na swoim profilu uradowana 14-latka.

Sam Simon Cowell opublikował natomiast na Instagramie wspólne zdjęcie w towarzystwie Sary i oficjalnie przedstawił swoją kandydatkę do wielkiego finału "America's Got Talent" prawie 2 milionom obserwatorów.

Proszę poznajcie mój tegoroczny złoty przycisk - napisał pod zdjęciem z uśmiechniętą James.

Wspólne zdjęcie z nastolatką, jej mamą oraz Simonem Cowellem w sieci opublikował również prowadzący show Terry Crews. Nagraniami z występu Sary ze swoimi obserwatorami podzielili się natomiast inni członkowie jury, Howie Mandel oraz Heidi Klum. Modelka poświęciła nawet polskiej wokalistce kilka słów, nie ukrywając, że była pod wrażeniem jej talentu.

13 lat i już TAK. DUŻO. TALENTU! Brawo Sara James - zachwycała się wokalistką Klum.

Zobaczcie, jak wyglądał występ Sary James w amerykańskim "Mam Talent".

