Sara James zgłosiła się do AMERYKAŃSKIEGO "Mam Talent"!

Sara James to niezwykle utalentowana 14-latka, która wygrała czwartą edycję programu "The Voice Kids". Pod koniec zeszłego roku Sara reprezentowała Polskę w dziecięcej Eurowizji. Tym razem zwycięstwo przeszło jej dosłownie koło nosa, bo do pierwszego miejsca zabrakło jej tylko sześciu punktów.

W końcu mogę wam ogłosić coś, co długo było tajemnicą! Poleciałam jakiś czas temu do Los Angeles i... wzięłam udział w przesłuchaniach do "America’s Got Talent"! Już jutro startuje najnowszy sezon, więc jeśli chcecie wiedzieć, jak mi poszło - koniecznie obserwujcie social media moje i @agt - a jeśli dacie radę, to oglądajcie! Dziękuję za wasze ciągłe wsparcie! Love you! - napisała nastolatka pod zdjęciami zza kulis show.