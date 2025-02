91-letnia Joan Collins na randce z młodszym o 33 lata mężem. Pozazdrościć hartu ducha?

Nigdy nie pozwoliła sobie na brak dyscypliny! To charakterystyka Joan Collins!!! Przepiękna kobieta, z niebywałym talentem i niesamowicie twórcza, do tego dobra matka i przedsiębiorcza kobieta. Same superlatywy. Stworzona do bycia gwiazdą. Film dokumentalny o Joan Collins to majstersztyk..przy tym wszystkim jest niebywale odporna na trudy życia i niezwykle prawdomówna i wbrew pozorom skromna. Cudna! ❤️