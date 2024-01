97-latka została gwiazdą Instagrama. Filmiki Polki podbijają sieć. Zgromadziła ponad 100 tysięcy obserwujących! (ZDJĘCIA)

Djej 3 godz. temu zgłoś do moderacji 25 11 Odpowiedz

Intelektualnie niesamowita kobieta. Dużo do powiedzenia. A ludzie cały czas ze to córka… no sorry . To jest obraza żeby starszym ludziom wmawiać że nie mogą się wypowiadać na tematy, albo że nie są w stanie tego robić. Ci ludzie co tak uważają to najgorsi ludzie na świecie i wszytsko co jest źle z tym światem.