Ada Śledź rusza z Only Fans i uprzedza: "Za dostęp trzeba będzie zapłacić 30 euro miesięcznie"

Ada postanowiła połączyć zamiłowanie do odsłaniania ciała z kolejnym biznesem. Przedsiębiorcza celebrytka założyła konto na Only Fans. Zapewnia, że fani nie zobaczą na nim wulgarnych i wyzywających zdjęć. Nie zabraknie natomiast sesji w bieliźnie.

Swój profil będę prowadzić mądrze i w kategoriach, gdzie nie będę się wstydzić. Jeśli mam możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy i pokazywania ciała, którego się nie wstydzę, to dlaczego mam z tego nie skorzystać? Moje zdjęcia będą odważniejsze, ale nie będzie nagości. Dziewczyny często mylą nagość z bielizną, to nie jest to samo. Seks to jest też spojrzenie, sposób, w jaki jesz i jak tańczysz.