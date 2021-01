Ada Śledź wije się i pokazuje język w teledysku o "J*BANIU SĄSIADÓW"... Inspirowała się Piaskiem?

Gdy już myśleliśmy, że nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć, wtem pojawia się niestrudzona w bojach o status celebrytki Ada Śledź . Uczestniczka pierwszego sezonu Love Island przed kilkoma miesiącami zabłysnęła w sieci, chwaląc się jazdą po ulicach Warszawy samochodem rozpędzonym do 200 km/h . Chcąc najwyraźniej utrwalić swój wizerunek jako osoby bez krzty rozsądku, aspirująca celebrytka wzięła niedawno udział w hucznej imprezie na kilkadziesiąt osób . Przebieg hulanki został natomiast utrwalony w formie teledysku...

Nagranie powstało jako "diss na sąsiadów", którego autorem jest niejaki pan "Plombito". Mężczyzna wybił się na przestrzeni ostatnich tygodni na TikToku, relacjonując przebieg "wojny", która rozpętała się między nim a lokatorami mieszkania piętro wyżej. Młodzieniec zamieszczał w sieci dowody na to, jak walił nocą po rurach, wrzeszczał za pomocą mikrofonu podpiętego do głośników o siódmej rano oraz wymachiwał do sąsiadów środkowym palcem - klasa sama w sobie.