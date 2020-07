TYLKO NA PUDELKU: Ada z "Love Island" sprawdza się w roli kelnerki: "Cały czas coś się dzieje"

Do grona tych, którzy próbują dostać się do show biznesu za pomocą występu w programie telewizyjnym, zaliczyć można również najmłodszą uczestniczkę pierwszej edycji Love Island. Choć pochodząca z Wrocławia Ada Śledź nie znalazła w show miłości, udało się jej zostać influencerką. Reklamująca w sieci szereg przesyłanych jej od przeróżnych firm produktów 21-latka dorobiła się na instagramowym profilu prawie 150 tysięcznej publiczności. Dodatkowo aspirująca do roli celebrytki "wyspiarka" jakiś czas temu przeprowadziła się do stolicy, gdzie zdążyła już nieco namieszać.