Ada Śledź ekscytuje się POWIĘKSZANIEM POŚLADKÓW. "Efekt utrzymuje się do dwóch lat"

Ada Śledź jest jedną z "osobowości", która pojawiła się w polskim show biznesie po emisji pierwszej edycji programu Love Island. Obrotna influencerka nie próżnowała po zakończeniu zdjęć w hiszpańskiej willi. By wzbudzać zainteresowanie swoją osobą: udawała związek ze Stiflerem, nagrała wątpliwej jakości piosenkę, biła po twarzy Julię Jaroszewską na gali Punchdown a także wzięła udział w (kolejnym) reality show One Night Squad.

Będę miała wykonywany zabieg powiększania pośladków kwasem hialuronowym. Efekt utrzymuje się do dwóch lat i jest to najmniej inwazyjny zabieg, jeśli chodzi o powiększanie pupy - wyjaśniła Śledź. I tak, wiem, że mam dobrą pupę, ale po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli mogę coś poprawić i wyjedzie mi to na lepsze, to dlaczego mam tego nie zrobić? - dodała.