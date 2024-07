Adam Boguta z "Top Model" opublikował BULWERSUJĄCE zdjęcia z ośmiornicą. "HORROR! Zmaltretowałeś żywe zwierzę" (18+)

realista 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A potem wszyscy się dziwią i płaczą, że ludzie biją ludzi, że zabijają swoje dzieci. To nie są ludzie, bo żaden człowiek nic takiego by nie zrobił. Czas na kary, które wybiją z głowy takie pomysły. I nie ma miejsca na litość w stosunku do tych ludzi. Ta sytuacja przypomina mi akcje Godek, zero litości dla kobie i zero litości dla urodzonych dzieci. Straszna kobieta, sfrustrowana kobieta, która czyni tyle zła, że czas, aby jej ktoś powiedział STOP.