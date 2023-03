"Love Island". Adam i Agata przyznali się do "skoku w bok". Internauci nie mają litości: "Niech on już zawija grabie i WYPAD"

Ada 30 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Jesli to wyreżyserowane to co to są za ludzie ze godzą się na takie szopki. Po czymś takim to ja bym się wstydziła na ulice wyjść. Ola to się pocałowała bo to była zabawa, wszyscy się całowali, ale ta Agata?? I ten jej sposób całowania jest obrzydliwy. Jagoda jest bardzo fajną, wrażliwą i chyba mądrą dziewczyną.