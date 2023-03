Awantura w "Love Island". Alicja PRZESPAŁA SIĘ z Mateuszem i pokazała prawdziwą twarz. Fani radzą: "Niech wraca do domu"

Najnowsza edycja " Love Island " może okazać się jedną z najbardziej emocjonujących w historii całego show. W ciągu dwóch tygodni widzowie mogli być świadkami kilku awantur, ale to jedna z nich wzbudziła w fanach formatu tak duże emocje, że zaapelowano do produkcji o usunięcie dwóch uczestniczek.

Kolejna awantura w "Love Island"

W najnowszym odcinku widzowie dowiedzieli się, że Alicja i Mateusz postanowili spędzić razem upojną noc . Początkowo jednak zrobili to w tajemnicy przed wszystkimi , a sama produkcja nie pokazała na wizji łóżkowych scen z kryjówki. Uczestnicy i fani programu dowiedzieli się o wszystkim dzięki Mateuszowi, który otwarcie przyznał, że "zrobił to" z Alicją.

Nie chodzi o to, czy inni to wyłapali, czy nie, bo ja mam to gdzieś, czy ktoś to wyłapał. Tu chodzi o mnie, o moje uczucia [...] Ty złamałeś słowo, które mi dałeś. Tylko i wyłącznie o to chodzi - grzmiała.