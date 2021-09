Adam Małysz zapewnia, że na weselu córki KULTURALNIE pił czystą wódkę z wodą

Po takim przyjęciu z przytupem, utrzymanym "w stylu glamour z elementami góralskimi", goście z pewnością mogli żalić się na niemały ból głowy spowodowany spożyciem znacznej ilości alkoholu. Jednak "Orzeł z Wisły" zdradził, że jemu się upiekło, a to za sprawą wypracowanej techniki, stosowanej przez niego na każdym polskim weselu:

Głowa nie bolała, bo to nie było nic, co jest związane z takim prawdziwym góralskim weselem, gdzie pijemy do uporu. Tutaj była wielka kultura. - przyznał Małysz w rozmowie z Plotkiem. Normalnie nie piję wódki, czasem wypiję whisky czy piwo, ale na weselu mam taką tradycję, że piję naszą polską czystą wódkę z wodą i przeważnie jestem po tym zdrowy.