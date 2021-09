Karolina Małysz pochwaliła się PIERWSZYM TAŃCEM z wesela (WIDEO)

ninja 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Nie rozumiem fenomenu "pierwszego tańca". Przyszła jakaś moda z zachodu czy z Tańca z Gwiazdami (tego nie wiem dokładnie) i młodzi myślą, że to obowiązkowy punkt wesela. A gdzie tam! Po prostu kolejny niepotrzebny i zbędny wydatek na instruktora i kurs , dym. Sztuczne pozy, figury i inne bajery. Pewnie większość przyszłych małżonków tańczy to pod przymusem, wcale tego nie chce, ale robi to dla ukochanej. Goście też to mają tak naprawdę gdzieś, zdarza się nawet, że część siedzi przy stołach i stoi gdzieś tam z tyłu i tego nie ogląda. Nikt tego nie wspomina potem tak naprawdę, ja nie pamiętam z wesel co kto tam tańczył i czy zawsze było to w programie.