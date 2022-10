Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska znów razem? "Temat rozstania jest już dawno zamknięty"

Wszystko wskazuje na to, że byli partnerzy faktycznie nie żywią do siebie urazy, gdyż wkrótce będzie można zobaczyć ich razem w nowej produkcji Patricka Yoki, "Święta inaczej". Film opowiadać będzie o przygotowaniach do świąt, podczas których wydarzy się coś nieoczekiwanego, co zburzy światopogląd głównej bohaterki (w jej roli Daria Widawska).