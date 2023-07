Adrian Borecki z "Wiadomości" TVP reaguje na słowa swojego "przypadkowego" rozmówcy!

Co jakiś czas przed siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, w której zlokalizowane jest studio "Wiadomości" TVP1, gromadzą się osoby protestujące przeciwko propagandzie i rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji przez publicznego nadawcę. 3 lipca, podczas głównego wydania serwisu informacyjnego TVP, został wyemitowany materiał Adriana Boreckiego z ulicznego protestu przeciwko telewizji.

"Przypadkowy przechodzień" okazał się być wynajętym aktorem

Adrian Borecki przygotował materiał zatytułowany "Uliczny jazgot na zamówienie?". Dziennikarz krążył wokół siedziby TVP, próbując zadawać pytania pikietującym. Jednak ci ignorowali jego obecność. Dziennikarz komentował to zachowanie i sam sobie odpowiadał na wątpliwości. Aby jednak uniknąć wrażenia, że jest jedynym krytykiem demonstrujących, zadawał pytania także przechodniom.

Krzyczą o coś, co w ogóle nie ma sensu i racji bytu. Mamy tu i policję, która musi być opłacona na coś takiego.

Reporter Borecki powiedział, że mężczyzna sam do nich podszedł. Widzowie jednak szybko wychwycili, że "przechodzień" wcześniej pojawiał się w innych programach telewizyjnych. Zagrał kilka epizodycznych ról w "Kryminalnych", "Hotelu 52", "Barwach szczęścia", "Plebanii" czy w "Na Wspólnej".

Jestem aktorem i showmanem, więc dostałem zlecenie od agencji, z którą współpracuję. Miałem przejść ulicą i porozmawiać z dziennikarzem, który do mnie podejdzie. Wiedziałem, że zada mi określone pytanie i miałem na nie odpowiedzieć ustaloną z góry kwestię - przyznał portalowi "Plejada" Krzysztof Rydzelewski.

Wiedziałem, co mam powiedzieć przed kamerą. To była wyuczona kwestia. Myślałem, że puszczą to w telewizji regionalnej. Nie sądziłem, że pokazane zostanie aż w "Wiadomościach" - dodał Rydzelewski.