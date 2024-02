Adwokat Tomasza Komendy wspomina ich OSTATNIĄ ROZMOWĘ: "Niech pan się nie waży"

Tomasz Komenda nie żyje. Zbigniew Ćwiąkalski komentuje

Śmierć Komendy niewątpliwie wstrząsnęła Polakami. Tragiczne losy mężczyzny od lat z zapartym tchem śledziła cała Polska i wielu trzymało kciuki, by ten ułożył sobie życie po wyjściu na wolność. Smutne wieści w rozmowie z Pudelkiem skomentował już Rafał Collins, który kilka lat temu wyciągnął rękę do niesłusznie skazanego mężczyzny i dał mu pracę. Po śmierci Komendy głos zabrał także profesor Zbigniew Ćwiąkalski, adwokat i były minister sprawiedliwości, który swego czasu reprezentował go w sądzie. To właśnie on pomógł mężczyźnie wywalczyć wielomilionowe odszkodowanie za 18 lat spędzonych w więzieniu.