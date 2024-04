Afera o (nie)widoczne sutki Anety Glam: "Niektórych wyobraźnia poniosła"

Aneta Glam odpowiada na zarzuty fanów. Poszło o jej... sutek

Aneta Glam jest bardzo aktywna social mediach, gdzie chętnie pokazuje fanom swoje bajeczne życie. Ostatnio modelka postanowiła opublikować na InstaStories kilka kadrów, na których mogliśmy zobaczyć ją w prześwitującej sukni. Niestety, chyba nie wszystkim stylizacja "żony Miami" przypadła do gustu. Chwilę później Glam wrzuciła do sieci post, w którym odniosła się do krytyki internautów. Fani celebrytki dopatrzyli się bowiem na wcześniej wspomnianych kadrach golizny.