Afera o tytuły Meghan Markle i księcia Harry'ego trwa. Rzecznik pary komentuje: "ICH NIE DA SIĘ ZŁAMAĆ"

Silne babki same wypracowują swoją pozycję i są one za to podziwiane. Meghan nie jest zadna silna babką tylko zaprzeczeniem tego i dlatego jej nie lubimy. Całe życie wisi na facetach. Najpierw na plecach ojca wkręciła się do tv, potem na plecach męża do serialu a teraz na plecach kolejnego męża dzięki jego pochodzeniu nie musi już robić absolutnie nic poza obgadaniem rodziny na której zeruje. To jest typowa kobieta bluszcz która sama nic z siebie dać nie umie bo nic nie ma. I jest strasznie leniwa. To nie jest sila tylko słabość.